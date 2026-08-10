Punta Licosa in Cilento, barca rischia di affondare: salvate 9 persone

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Una barca di 12 metri con nove persone a bordo ha rischiato di affondare nelle acque del Cilento, Punta Licosa, a Castellabate, nel Salernitano. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono in buone condizioni.

L’imbarcazione, in difficoltà tra le secche a causa del mare agitato e del forte vento, è stata raggiunta e trainata fino al porto di San Marco, dove è stata messa in sicurezza. L’intervento è stato condotto dalla Guardia Costiera con l’Ufficio Locale Marittimo di San Marco, in collaborazione con il Comando Circomare di Agropoli, il Sea Rent and Rescue di Castellabate e il servizio diportisti del porto.

Le operazioni sono state rese difficoltose dalle condizioni del mare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.













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