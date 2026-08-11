Allarme furti d’auto: la Campania è la maglia nera d’Italia. Oltre 26mila vetture rubate

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La Campania è la regione italiana dove vengono rubate più automobili. A certificarlo sono i dati analizzati da Facile.it sulla base delle statistiche del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza: nell’anno preso in esame sono state 26.445 le auto rubate nella regione.

Un fenomeno che, a livello nazionale, assume dimensioni impressionanti. In Italia vengono sottratte ogni giorno circa 285 automobili, alle quali si aggiungono quasi 90 tra moto e motorini. In un anno si arriva così a oltre 136mila veicoli rubati.

L’Italia, secondo i dati Eurostat, si colloca al quarto posto in Europa per numero di furti di veicoli in rapporto alla popolazione, con 231 episodi ogni 100mila abitanti.

Campania davanti a Lazio e Sicilia

Se si guarda esclusivamente alle automobili rubate, la Campania occupa il primo posto della classifica nazionale con 26.445 denunce.

Al secondo posto c’è il Lazio, con 18.071 furti, mentre la Sicilia segue con 15.555.

Numeri completamente diversi si registrano nelle regioni dove il fenomeno è meno diffuso: 239 furti in Friuli-Venezia Giulia, 170 in Trentino-Alto Adige e appena 20 in Valle d’Aosta.

Il quadro conferma inoltre una forte concentrazione del fenomeno nel Mezzogiorno: nelle regioni del Sud si concentra circa il 45% dei furti complessivi, contro il 20% registrato al Centro.

Non solo auto: Campania al vertice anche per moto e ciclomotori

La Campania resta tra le regioni più colpite anche quando si passa dalle quattro alle due ruote.

Per i motocicli, però, il primato spetta al Lazio, con 5.985 furti, seguito proprio dalla Campania con 5.167 e dalla Lombardia con 4.178.

Ancora una volta la Campania compare ai vertici della graduatoria per i ciclomotori: 1.036 furti, seconda soltanto alla Sicilia, che ne registra 1.328. La Lombardia è terza con 968.

L’estate fa paura: i consigli per proteggere l’auto

Con l’arrivo delle vacanze aumenta anche l’attenzione sul rischio di lasciare l’auto incustodita per diverse ore. Facile.it ha quindi indicato alcune precauzioni per ridurre le possibilità di furto.

La prima regola è scegliere con attenzione dove parcheggiare, evitando zone isolate, buie o nascoste, dove i ladri possono agire più facilmente.

Mai lasciare, inoltre, oggetti in bella vista nell’abitacolo. Anche elementi apparentemente insignificanti — una borsa, un sacchetto, delle monetine o un semplice cavo — possono attirare l’attenzione.

Attenzione anche al caldo: lasciare il finestrino leggermente abbassato per abbassare la temperatura dell’abitacolo non risolve il problema e, soprattutto, rende il veicolo più vulnerabile.

Il rischio della clonazione del telecomando

Tra le tecniche utilizzate dai ladri c’è anche la possibilità di intercettare e replicare il segnale del telecomando dell’auto attraverso dispositivi elettronici.

Quando possibile, viene quindi consigliato di utilizzare la chiave fisica per la chiusura del veicolo, così da ridurre il rischio legato alla clonazione del segnale.

Infine, per chi vuole tutelarsi anche economicamente, resta la possibilità di sottoscrivere una garanzia furto: si tratta di una copertura aggiuntiva rispetto alla Rc Auto obbligatoria e può essere richiesta anche successivamente alla stipula della polizza.

La fotografia dei dati, però, resta netta: con oltre 26mila auto rubate, la Campania guida la classifica italiana dei furti d’auto.













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