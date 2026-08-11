Giugliano, lettera su terra dei fuochi ai vertici PD

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𝑳𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝑭𝒖𝒐𝒄𝒉𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒅𝒂 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍’𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂 𝒂 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒂𝒄𝒉𝒆. È una ferita aperta che da troppo tempo segna il nostro territorio, la salute dei cittadini e il futuro delle nuove generazioni.
Come 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨, insieme ai dirigenti locali e a tutta la comunità del Partito Democratico cittadino, abbiamo inviato 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 per chiedere che la questione ambientale di Giugliano e della Terra dei Fuochi diventi una priorità politica nazionale.
𝐋𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐚𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢: dagli studi dell’Istituto Superiore di Sanità che hanno evidenziato il nesso tra inquinamento e aumento delle patologie, dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato il diritto alla salute dei cittadini, e dalla drammatica realtà che continua a ripetersi ogni estate con i roghi tossici.
Riconosciamo il lavoro svolto negli ultimi anni dalle amministrazioni locali, dalla Prefettura, dai Commissari straordinari e dalle Forze dell’Ordine. Sono stati compiuti passi in avanti, ma non bastano. L’emergenza è ancora qui e richiede un cambio di passo.
𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨:
* 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝐹𝑢𝑜𝑐ℎ𝑖;
* 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒;
* 𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 “𝑆𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒”;
* 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜;
* 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑢𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑖𝑒𝑙𝑙𝑜;
* 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑏𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒;
* 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑖.
𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚: riguarda il diritto alla salute, alla sicurezza e alla dignità di centinaia di migliaia di cittadini.
Come Partito Democratico abbiamo il dovere di costruire una proposta credibile, concreta e condivisa. Amministriamo Giugliano, guidiamo la Città Metropolitana e la Regione Campania: è nostro compito trasformare questa responsabilità in azioni e risultati.
La Terra dei Fuochi non può più essere solo il simbolo di un’emergenza. Deve diventare il luogo da cui parte il riscatto del nostro territorio.
𝑬̀ 𝒊𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒄𝒆𝒍𝒕𝒆. 𝑵𝒐𝒏 𝒄’𝒆̀ 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒓𝒆!