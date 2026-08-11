Regione, Rostan e Grimaldi (Lega): “Su graduatoria percorsi turistici e culturali intervenga la Commissione Trasparenza. Sosteniamo l’istanza dei sindaci della Lega su pubblicazione degli atti”

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“Sosteniamo l’istanza formulata dai sindaci della Lega in Campania affinchè sia fatta chiarezza sulla graduatoria dei Comuni beneficiari per l’avviso pubblico “Le stagioni della Campania”, destinato a finanziare percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico. Per questo riteniamo fondamentale l’intervento della Commissione consiliare Trasparenza alla quale devono essere inviati gli atti istruttori, i verbali della commissione, le griglie analitiche e le motivazioni relative alle valutazioni. Non è in discussione il valore dei singoli progetti finanziati né intendiamo alimentare una contrapposizione tra territori. Chiediamo semplicemente che sull’assegnazione di 10 milioni di euro a 56 progetti ci siano massima trasparenza e piena conoscibilità degli atti”. Lo dichiarano la consigliera regionale della Lega Michela Rostan e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Massimo Grimaldi.

“È legittimo – proseguono gli esponenti della Lega – che i Comuni che hanno partecipato al bando vogliano conoscere nel dettaglio come siano stati attribuiti i punteggi e quali siano stati gli elementi che hanno determinato l’ammissione o l’esclusione delle diverse proposte. Poter accedere a queste informazioni serve a garantire che l’utilizzo delle risorse pubbliche avvenga secondo criteri chiari, oggettivi e verificabili. Quando si finanziano iniziative che incidono sulla promozione turistica e culturale dei territori, è fondamentale che ogni amministrazione possa comprendere le ragioni delle valutazioni ricevute”.

“La trasparenza non è una concessione, ma un dovere delle istituzioni – concludono Rostan e Grimaldi – per questo è istituita la commissione Trasparenza in Consiglio e auspichiamo che la Regione trasmetta gli atti al più presto: è il modo migliore per tutelare i Comuni, i cittadini e la credibilità delle istituzioni e per dare un segnale di forte discontinuità con le amministrazioni passate”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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