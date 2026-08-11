Meloni a tutto campo: “Occorre allegerire ulteriormente la pressione fiscale. Vannacci? Operazione costruita per favorire la sinistra”

“Fare ancora meglio sulle priorità: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d’acquisto e favorire un’occupazione sempre più stabile”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a Chi in edicola da mercoledì 12 agosto, escludendo rimpasti di squadra a settembre, come riferisce il settimanale anticipando una sintesi del colloquio con la premier.
Sul fronte economico e sociale, la premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l’occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro “l’ambientalismo ideologico”.
La premier poi difende l’operato dell’esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027: “La stanchezza c’è e si fa sentire, ma “nessuno può accusarmi di essermi risparmiata”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews