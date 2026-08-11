Formentera, morto in mare un cittadino italiano: «Hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti, tutto inutile»

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Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che la Guardia Civil spagnola ha comunicato di aver rinvenuto, nelle acque dell’isola – tra le più popolari destinazioni turistiche in Europa – il corpo di un nostro concittadino. Le autorità spagnole non hanno però, al momento, aggiunto ulteriori informazioni: né circa l’identità dell’uomo, né circa le cause del decesso. In particolare, non è ancora stato accertato se la morte sia riconducibile a un annegamento o a un malore.