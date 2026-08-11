Atletica e nuoto, pioggia di medaglie per l’Italia: Battocletti accende i 5000, Quadarella regina d’Europa

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L’Italia dello sport continua a brillare. Tra atletica e nuoto arrivano nuove soddisfazioni e medaglie pesanti, in una serata che conferma la grande competitività degli azzurri sulla scena europea.

Battocletti, finale infuocato nei 5000

Dopo un avvio molto lento, la gara dei 5000 metri si accende nel finale. L’ultimo giro comincia con l’olandese Koster al comando, mentre Nadia Battocletti resta subito alle sue spalle, pronta a lanciare lo sprint decisivo. L’azzurra, protagonista di una gara di grande intelligenza tattica, si prepara così a giocarsi tutto negli ultimi metri, in una volata che promette emozioni.

Dorio: “Coiro farà grandi cose”

A impreziosire la serata dell’atletica c’è anche la voce di Gabriella Dorio, storica campionessa azzurra e detentrice per 46 anni del record italiano degli 800 metri, superato recentemente da Eloisa Coiro.

Dorio ha raccontato il percorso che la portò a diventare una delle grandi protagoniste dell’atletica italiana, ricordando le difficoltà incontrate all’inizio: i genitori che non volevano che corresse e il ruolo fondamentale del parroco del paese, che li convinse a sostenerla.

“Vostra figlia ha un dono di Dio”, disse il sacerdote alla famiglia. E oggi Dorio guarda con fiducia al futuro di Coiro: “Farà grandi cose”. L’ex primatista conosce Eloisa fin da quando era bambina e ne sottolinea anche le qualità tattiche, oltre al talento.

Quadarella, nona volta regina d’Europa

Dal nuoto arriva invece un’altra straordinaria conferma. Simona Quadarella conquista il titolo europeo negli 800 stile libero e festeggia il nono oro continentale della sua carriera.

L’azzurra chiude in 8’15″55, precedendo di 2″89 la tedesca Isabel Marie Gose. La rivale resta in scia a Quadarella fino ai 500 metri, ma dai 600 l’azzurra cambia ritmo e prende definitivamente il largo, lasciando alle avversarie soltanto la lotta per le altre medaglie.

Bronzo alla tedesca Maya Werner, staccata di sette secondi esatti.

Per Quadarella è inoltre il quarto titolo europeo in carriera negli 800 stile libero, una nuova pagina di una carriera ormai ricchissima di successi.

Italia protagonista

Tra la pista e la piscina, gli azzurri continuano dunque a regalare emozioni. Battocletti e Quadarella rappresentano due delle protagoniste di una serata che profuma di medaglie e conferma la forza dell’Italia nello sport e













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