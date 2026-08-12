Arresti choc all’asilo nido: un’educatrice accusata di abusi sui bimbi

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Il momento del castigo, chiamato «l’isolamento». Il cibo inadeguato, l’aria condizionata spenta. L’acqua razionata in modo che i bimbi facessero meno pipì, per risparmiare sul costo dei pannolini. E poi quelle strane attenzioni che una delle «educatrici» — in realtà una ragazza di 24 anni che non aveva alcun titolo professionale — riservava a qualcuno dei piccoli. Le immagini delle telecamere installate dalla Squadra mobile in un asilo nido privato che ospitava bambini fino a un massimo di 3 anni di età in un comune in provincia di Monza, la filmano mentre li bacia. Lo farebbe in un modo definito «equivoco» dagli investigatori. Una condotta che avrebbe tenuto sempre quando era lontana dallo sguardo delle colleghe, e sul quale sono in corso le valutazioni della Procura brianzola (pm Lorenzo Dalla Palma).