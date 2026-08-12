Tenta suicidio negli scavi di Ercolano, salvato dai negoziatori dei carabinieri

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Per quattro ore, dall’ una alle cinque di stanotte, ha tenuto con il fiato sospeso i carabinieri, un uomo di 34 anni che aveva deciso di suicidarsi negli scavi archeologici di Ercolano, lanciandosi da un’altezza di 30 metri.Sul posto sono giunti i carabinieri della locale tenenza e anche i negoziatori che, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a convincere l’ uomo a desistere.

A causa del grave stato d’agitazione psicofisica il 118 ha deciso di trasportare il 34enne all’ospedale “Maresca” di Torre del Greco dove si trova tutt’ora per accertamenti.













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