Ranucci ora fa il martire: il post in cui si paragona a Moro, Falcone e Borsellino

Condividi

Visite: 23

16 Visite

“La voce che spaventa”, scrive sui social Sigfrido Ranucci nelle stesse ore in cui Valter Lavitola è condotto davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Un post destinato a far discutere in cui il conduttore di Report si paragona direttamente ai martiri civili di questo Paese, da Aldo Moro sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse ai magistrato Falcone e Borsellino eliminati dalla mafia. La distanza delle vicende del giornalista Rai e i personaggi scomodati nel post è siderale, ma tant’è. “La voce che spaventa. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza”, si legge su Facebook.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti