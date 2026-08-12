Il tariffario dei trafficanti: 7mila euro per la fuga in Spagna

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7000 euro. È questo il prezzo che i trafficanti chiedono ai migranti arrivati illegalmente a Ceuta per entrare in Spagna e da lì far perdere le proprie tracce muovendosi in tutta Europa grazie a Schengen. Secondo fonti della Guardia Civil consultate dal quotidiano La Gaceta, le reti di trafficanti hanno organizzato un ponte marittimo illegale tra Ceuta e le coste della provincia di Cadice nella Spagna continentale. Si tratta di una minaccia seria alla sicurezza poiché, come mostrano alcuni video, i trafficanti utilizzano imbarcazioni come moto d’acqua, piccoli barchini, barche in vetroresina, lance veloci o motoscafi difficilmente intercettabili. Solo nelle ultime ore sono avvenuti arrivi di imbarcazioni a San Roque e La Línea de la Concepción. Una di queste, con una trentina di immigrati clandestini originari del Marocco, ha raggiunto la costa tra il pomeriggio e la notte di sabato mentre un’altra con otto occupanti è stata intercettata a Punta Carnero. Nonostante la Guardia Civil abbia intensificato il pattugliamento in mare e sulla terraferma, l’entità del fenomeno supera le sue risorse logistiche in particolare per le moto d’acqua che, a causa della loro velocità ridotta e capacità di carico, sono particolarmente difficili da individuare. A finire nel mirino della Spagna è anche il Marocco accusato di avere una sorveglianza lassista sulla sua costa settentrionale facilitando così le partenze dalle sue coste. Il modus operandi dei trafficanti è sempre lo stesso: «Massimizzare il carico, avvicinarsi alla costa peninsulare e costringere gli occupanti a saltare in acqua negli ultimi metri o a disperdersi a nuoto per rendere più difficile l’arresto. Se rilevano la presenza di pattuglie, non esitano ad abbandonare gli immigrati in alto mare». Si tratta di un’attività che i trafficanti svolgono da tempo ma che si è intensificata negli ultimi giorni alla luce degli oltre 8000 clandestini che si trovano ancora a Ceuta.













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