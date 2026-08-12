CAMPI FLEGREI, SGOMBERATI 211 EDIFICI

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Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nell’area dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. Continuano le verifiche tecniche sugli edifici, l’assistenza alla popolazione e i sopralluoghi nelle strutture interessate dall’evento sismico. In particolare, sono 1429 gli interventi effettuati; 211 gli edifici sgomberati; 1045 le unità abitative interessate, mentre è costante il supporto idrico alla popolazione. Restano operative due autobotti per la distribuzione di acqua non potabile sul territorio di Pozzuoli.

Trasferimento mezzi pesanti

Intanto entro la serata di oggi sarà decisa una soluzione alternativa per garantire un agevole trasferimento dei camion (soprattutto quelli con le derrate alimentari) che in partenza dal porto di Pozzuoli sono diretti alle isole di Ischia e Procida. Secondo una prima stima si tratta di svariate decine di mezzi pesanti. I disagi che si stanno registrando in questi giorni sono legati all’impraticabilità per i camion di alcune strade dell’area di accesso all’area portuale della cittadina flegrea, a seguito della scossa.

Il punto della situazione è stato fatto nel corso di un vertice, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, a Palazzo di Governo. Al momento sono state individuate alcune soluzioni di viabilità alternative che però sono in fase di valutazione tecnica. Saranno definite in un nuovo incontro già fissato per oggi alle 19.

Nessun problema si registra invece per il trasferimento degli autocompattatori che fanno il servizio di raccolta rifiuti nelle isole del Golfo e che quotidianamente devono raggiungere gli impianti di trattamento che hanno sede nel Napoletano per poi rientrare a Ischia e a Procida.

Trasporti

È stato fatto il punto anche sui lavori alle gallerie ferroviarie dell’Eav e l’accumulo di CO2 in quelle della linea 2 della metropolitana di Napoli.

Nella galleria Camaldoli della Circumflegrea i treni potranno viaggiare ad una velocità di 40 chilometri orari.

Proseguono intanto i lavori alla galleria attraversata dalla Cumana. Per sopperire allo stop dei treni e per venire incontro alle esigenze dell’utenza, è stato disposto un rafforzamento dei servizi sostitutivi su gomma, anche in previsione della ripresa tra un mese delle attività scolastiche.













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