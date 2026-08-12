Eclissi totale, oggi lo spettacolo astronomico: ecco dove il sole sarà completamente oscurato

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Oggi, mercoledì 12 agosto, i cieli di alcune zone d’Europa si oscureranno durante uno degli eventi astronomici più spettacolari del nuovo secolo: un’eclissi solare totale, la prima in Europa dal 1999, provocata dall’interposizione della Luna fra la Terra ed il Sole, che sarà completamente coperto in Groenlandia, Islanda, Russia settentrionale, e poi ancora sull’Oceano Atlantico, la Spagna fino a una piccola porzione del Portogallo. Molte altre località dell’emisfero settentrionale assisteranno a un’eclissi parziale in quella stessa giornata, tra queste alcune zone del nord degli Stati Uniti, dall’Alaska alla Carolina del Nord, gran parte del Canada, gran parte dell’Europa – tra cui l’Italia, tra le 19-30 e le 20.20 – e l’Africa nord-occidentale.

L’ombra della Luna toccherà la Terra inizialmente sull’Oceano Artico, a nordest della Groenlandia, attraverserà poi l’Islanda sud-occidentale, passando vicino a Reykjavik, viaggerà ad alta velocità attraverso l’Atlantico settentrionale, tra l’Islanda e la penisola iberica, raggiungerà la costa nord-occidentale della Spagna, toccando prima la Galizia e poi penetrando nell’entroterra verso Castiglia e León, dove si verificheranno i periodi di totalità più lunghi.

Il cuore della fascia di totalità passa per Burgos, León e Saragozza, città che offriranno il miglior compromesso tra durata, accessibilità e condizioni meteorologiche favorevoli all’osservazione. L’ombra continuerà il suo viaggio verso il Mediterraneo, passando sopra le Isole Baleari, scivolerà poi sul Mediterraneo occidentale, lascerà la Terra sul Nord Africa (Algeria, Tunisia) al tramonto. L’eclissi terminerà definitivamente con l’ultimo bagliore crepuscolare sul Sahara. Il migliore punto di osservazione in Europa per la rarissima eclissi solare totale sarà la Spagna. La fascia di totalità ha una larghezza approssimativa compresa tra 260 e 320 chilometri, con una larghezza massima di quasi 294 chilometri, secondo la Nasa. Nelle zone più favorevoli, la totalità potrebbe durare fino a circa 2 minuti e 15 secondi.













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