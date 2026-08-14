IL COMUNE DI ATRANI DENUNCIA BORRELLI

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Il Comune di Atrani informa che, nel corso della prossima settimana, sarà presentata una denuncia-querela in ordine ai fatti avvenuti sul territorio comunale che hanno coinvolto l’On. Francesco Emilio Borrelli.

La tutela legale è affidata all’Avv. Michele Sarno, presidente della Camera Penale di Salerno.

Dopo la presentazione della denuncia-querela sarà indetta una conferenza stampa, atta a portare a conoscenza della stampa e dell’opinione pubblica le motivazioni poste a base della predisposizione di un atto a tutela dell’Amministrazione comunale e dei cittadini di Atrani.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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