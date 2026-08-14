SCHIANTO NELLA NOTTE NEI PRESSI DEL DISTRIBUTORE TRA MUGNANO-CHIAIANO E MARANO

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Violento impatto in direzione Chiaiano, all’altezza di un distributore di carburante. Sul posto i mezzi di soccorso

Momenti di paura nella notte lungo via Santa Maria a Cubito, in direzione Chiaiano, dove un’auto è rimasta coinvolta in un violento incidente.

Per cause ancora da chiarire, la vettura, forse a cuasa dell’alta velocità, è finita contro il marciapiede, terminando la sua corsa a ridosso di un distributore di carburante. Lo scontro è stato particolarmente forte e ha attirato l’attenzione di numerose persone presenti nella zona.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza. Al momento non sono disponibili informazioni certe sulle condizioni del conducente e non è chiaro se abbia riportato ferite.













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