Superbonus, la truffa non finisce mai: scoperti a Palermo falsi bonus edilizi da 2,6 milioni di euro

Beni per oltre 1,6 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore del Palermitano accusato di aver generato illegalmente crediti d’imposta per bonus edilizi. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito a un’ordinanza di sequestro conservativo emessa dalla Corte dei Conti della Regione siciliana su richiesta della Procura regionale. Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini condotte dalla Compagnia di Bagheria su un’impresa edile da cui sarebbero emerse la falsità e la sovrafatturazione dei lavori edili svolti nei confronti di oltre 100 tra cui condomìni e diversi immobili in vari comuni della provincia di Palermo.