Superbonus, la truffa non finisce mai: scoperti a Palermo falsi bonus edilizi da 2,6 milioni di euro

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Le truffe del superbonus come gli esami di Eduardo, non finiscono mai. La voragine provocata dalla misura voluta dal governo Conte lascia una pesante eredità che ogni giorno registra nuove puntate.
Beni per oltre 1,6 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore del Palermitano accusato di aver generato illegalmente crediti d’imposta per bonus edilizi. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito a un’ordinanza di sequestro conservativo emessa dalla Corte dei Conti della Regione siciliana su richiesta della Procura regionale. Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini condotte dalla Compagnia di Bagheria su un’impresa edile da cui sarebbero emerse la falsità e la sovrafatturazione dei lavori edili svolti nei confronti di oltre 100 tra cui condomìni e diversi immobili in vari comuni della provincia di Palermo.