Fenomeno Sara Curtis, la campionessa europea e primatista mondiale dei 50 dorso

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All’indomani del record del mondo nei 50 dorso, centrato in semifinale all’Europeo di Parigi con lo strabiliante crono di 26″63, Sara Curtis s migliora ancora in finale conquistando la medaglia d’oro continentale sulla distanza in 26″56. Per la 19enne azzurra è il titolo più importante conquistato nella sua giovane carriera che promette tanti altri trionfi.

Curtis nasce a Savigliano da papà piemontese e da mamma nigeriana e comincia a nuotare sin da piccola, eccellendo nelle distanze veloci del dorso e dello stile libero. Si prende i riflettori nel luglio del 2023, quando si mette al collo tre ori e due argenti agli Europei juniores di Belgrado tra competizioni individuali e staffette. Cresciuta nel mito di Marco Orsi, il suo nuotatore preferito, agli Assoluti primaverili 2024 di Riccione conquista il pass individuale per i Giochi Olimpici nella distanza più breve dei 50 sl, migliorando il record italiano detenuto da Silvia Di Pietro e stabilendo il nuovo primato continentale a livello juniores. Nel mese di luglio vince ben sette medaglie (sei ori e un argento) agli Europei juniores di Vilnius, in Lituania.













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