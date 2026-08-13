Scampia. Carabinieri sequestrano 115. metri cubi di rifiuti speciali. Azienda abusiva sequestrata

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Nel quartiere di Scampia, un’attività che sulla carta risulta ferma, ma che nei fatti continua a muovere rifiuti.

È quanto scoperto dai Carabinieri del Noe e della Compagnia Napoli-Stella nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dei reati in materia ambientale.

I militari hanno accertato che una società, formalmente inattiva opera, di fatto, nel settore di recupero di rifiuti ferrosi. A gestirla è un 39enne. L’attività viene svolta senza alcun titolo autorizzativo di carattere ambientale. All’interno dell’impianto circa 115 metri cubi di rifiuti – rottami ferrosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche – speciali costituiti stoccati senza le necessarie autorizzazioni.

L’intera area, circa 800 metri quadrati, insieme ai rifiuti è stata sequestrata preventivamente e affidata a un custode giudiziale.

L’imprenditore 39enne è stato denunciato è dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti e scarico non autorizzato di rifiuti industriali.













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