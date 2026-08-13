Campi Flegrei, la linea di Fico: emergenza subito, legge speciale come obiettivo

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Sul bradisismo dei Campi Flegrei la Regione Campania punta a una strategia su due livelli: intervenire subito modificando e rendendo più efficace l’attuale decreto governativo, senza rinunciare alla legge speciale come soluzione strutturale.

Il presidente Roberto Fico considera infatti lo stato di emergenza uno strumento immediato, mentre la legge speciale rappresenta la risposta di lungo periodo a un fenomeno destinato a interessare il territorio per anni. Le due misure, secondo la Regione, non sono alternative, ma possono essere integrate evitando sovrapposizioni e accelerando le procedure.

Prima della seduta straordinaria del Consiglio regionale, fissata per il 27 agosto, Fico intensificherà il confronto con Governo, Palazzo Chigi e i ministri Nello Musumeci e Matteo Piantedosi. L’obiettivo è arrivare a una linea condivisa su strumenti, risorse e tempi di intervento.

Il punto politico è chiaro: non aspettare la legge speciale per agire, ma utilizzare subito lo stato di emergenza e costruire contemporaneamente una risposta stabile per i Campi Flegrei.













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