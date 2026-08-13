Napoli. Donna trovata a terra con una ferita alla testa in via Santa Teresa degli Scalzi: indagini in corso

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I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
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I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via Santa Teresa degli Scalzi quando vengono fermati da un uomo che segnala la presenza, poco distante, di una donna a terra.
I militari raggiungono il civico 76. A terra una signora con una evidente perdita di sangue dalla testa. Allertato il 118, la donna – una 47enne della provincia di Bergamo – è stata trasferita all’ospedale Cardarelli.
Non si conoscono ancora le dinamiche dell’evento e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona.
La vittima è ancora ricoverata per un trauma cranico.
Indagini in corso per meglio chiarire cosa sia avvenuto.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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