Maxi esplosione in una fabbrica di munizioni

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono, per adesso, informazioni ufficiali sulle cause. Secondo fonti dei soccorritori, non ci sono feriti né persone coinvolte nell’esplosione. L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona che hanno sentito il rumore dello scoppio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato evacuato l’Outlet di Valmontone per questioni di sicurezza.