Oltre 223 chili di sigarette di contrabbando sequestrati a Torre Annunziata: un arresto

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Operazione della Guardia di Finanza nel Parco Penniniello. Arrestato un uomo trovato con oltre 8 kg di tabacchi e con un ingente deposito di sigarette nell’abitazione

Nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli sul territorio durante il periodo estivo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato a Torre Annunziata oltre 223 chilogrammi di tabacchi lavorati di contrabbando, procedendo anche all’arresto di una persona.

L’operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo di Torre Annunziata, impegnati nei controlli in diversi quartieri della città, tra cui il Parco Penniniello.

Durante il servizio, i finanzieri hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta elettrica, con alcune borse visibilmente appesantite. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato intercettato e sottoposto a controllo.

All’interno dei borsoni sono stati trovati oltre 8 chilogrammi di tabacchi lavorati di contrabbando. L’agitazione mostrata dall’uomo e i suoi precedenti specifici hanno spinto i militari ad approfondire gli accertamenti, estendendo le ricerche anche alla sua abitazione.

I controlli hanno portato alla scoperta di un vero e proprio deposito abusivo di sigarette. Nell’appartamento erano infatti stipati ingenti quantitativi di tabacchi di diverse marche, tra cui Marlboro, Camel, Winston, Chesterfield e L&M, per un peso complessivo superiore ai 223 chilogrammi.

La merce è stata sequestrata e il responsabile è stato posto agli arresti domiciliari, oltre a essere deferito alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

La Guardia di Finanza sottolinea che il destinatario dei provvedimenti è attualmente sottoposto a indagini preliminari e che, in virtù del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, non potrà essere considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.













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