Farage rivince il seggio a Clacton ma diserta lo spoglio per motivi di sicurezza

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Nigel Farage, leader del partito populista Reform Uk, ha riconquistato il seggio parlamentare di Clacton con il 62,8% dei voti, ma il rivale più in vista (il comico Count Binface) ha raccolto oltre un quarto delle preferenze, indebolendo la prova di forza voluta dal leader. L’elezione era stata convocata dopo le sue dimissioni, in una corsa disertata dai grandi partiti. Farage non si è presentato allo spoglio, citando l’allarme della polizia sui “disturbatori”.













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