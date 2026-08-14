FINE VITA, VILLANO (PD): «ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA CONFERMA CHE NON È PIÙ IL TEMPO DEI RINVII. LA POLITICA DEVE ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI DECIDERE»

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