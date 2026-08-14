Campi Flegrei, Musumeci: «Serve una convivenza vigile con il bradisismo»

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Il ministro: «Lo Stato farà il possibile, ma non può impedire le scosse». Oltre 800 milioni per gli interventi, contributi fino al 100% per le famiglie a basso reddito

Sul bradisismo nei Campi Flegrei, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci difende la linea del Governo e invita a puntare sulla prevenzione e sulla sicurezza degli edifici.

Sul confronto tra Governo e Regione Campania, Musumeci spiega che le norme approvate dal 2023 sono state discusse con gli enti locali. Lo stato di emergenza, secondo il ministro, consentirebbe di operare più rapidamente attraverso procedure derogatorie, ma il Governo intende comunque migliorare il decreto in Parlamento.

Quanto alla possibilità di convivere con il bradisismo, Musumeci parla di «convivenza vigile», ricordando che l’alternativa sarebbe una parziale delocalizzazione, ipotesi che però non trova consenso nelle comunità locali.

La priorità, spiega il ministro, è ridurre l’esposizione al rischio degli edifici pubblici e privati e rafforzare la prevenzione. Nell’area individuata dagli esperti rientrano circa 15mila edifici e 85mila abitanti. «Nessuno pensi che a un problema così complesso possa esserci una soluzione facile», sottolinea Musumeci.

Il Governo ha stanziato complessivamente oltre 800 milioni di euro per gli interventi sul patrimonio pubblico e privato. Con le nuove misure il contributo per l’adeguamento delle abitazioni sale dal 50 al 70%, arrivando al 100% per le famiglie a basso reddito.

Sul fronte degli edifici abusivi, il ministro sottolinea la necessità di affrontare il problema nel suo complesso, mentre per le infrastrutture pubbliche il commissario straordinario Fulvio Soccodato ha già avviato i programmi previsti.

Musumeci ha infine ringraziato i vigili del fuoco impegnati nelle verifiche degli immobili e il prefetto Michele Di Bari per il coordinamento delle attività sul territorio.













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