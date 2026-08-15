Ferragosto sicuro, controlli rafforzati dei Carabinieri in tutta la provincia di Napoli. Da Napoli alla Penisola Sorrentina, da Capri al Monte Faito: l’Arma in campo per garantire sicurezza a residenti e turisti

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Napoli non si svuota a Ferragosto. Anzi, il 15 agosto la città si prepara ad accogliere migliaia di persone, tra turisti italiani e stranieri, visitatori e cittadini che scelgono di trascorrere la giornata nel capoluogo partenopeo.

Piazza del Plebiscito, piazza del Gesù, “Spaccanapoli”, via Toledo e il lungomare sono già interessati da un forte afflusso di persone. Un movimento che coinvolge anche le aree portuali, dove centinaia di turisti si concentrano per le partenze verso le isole del Golfo.

È in questo scenario che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha predisposto un dispositivo straordinario di controllo del territorio, destinato a coprire non soltanto il capoluogo ma anche le principali località turistiche della provincia, dalla Penisola Sorrentina a Capri, fino al Monte Faito.

L’obiettivo è garantire un Ferragosto sicuro, attraverso una presenza capillare dell’Arma nelle zone maggiormente interessate dall’afflusso turistico, prevenendo reati predatori, comportamenti pericolosi e situazioni di criticità legate alla massiccia presenza di persone.

Napoli, la città non si svuota. Contrariamente a quanto potrebbe accadere in altre realtà urbane, Napoli non si svuota il 15 agosto.

Il centro cittadino continua a essere animato da migliaia di persone. Piazza del Plebiscito, piazza del Gesù, “Spaccanapoli”, via Toledo, il lungomare ma non solo rappresentano alcuni dei principali punti di concentrazione di cittadini e turisti.

Per questo anche nel capoluogo i Carabinieri hanno rafforzato i servizi di prevenzione, con pattuglie in uniforme, servizi appiedati e controlli dinamici nelle aree maggiormente frequentate.

Particolare attenzione viene riservata alle zone del centro storico, dove le pattuglie a piedi possono garantire una presenza più capillare anche nei vicoli e nelle strade caratterizzate da una maggiore concentrazione di visitatori.

Controlli rafforzati anche nelle aree portuali, dove il Ferragosto coincide con un intenso movimento di passeggeri diretti verso le isole.

Sono infatti centinaia i turisti che raggiungono i porti per imbarcarsi verso Capri, Ischia, Procida e le altre località del Golfo. I militari dell’Arma saranno impegnati nelle attività di vigilanza e prevenzione nelle aree interessate dal transito dei passeggeri, con particolare attenzione ai momenti di maggiore afflusso.

La Costiera Sorrentina. Un Ferragosto da tutto esaurito quello che si prepara a vivere la Penisola Sorrentina, con migliaia di turisti e residenti che affollano spiagge, centri storici, stazioni ferroviarie e località di montagna.

Ma sarà anche un Ferragosto all’insegna della sicurezza, grazie a un articolato dispositivo di controllo predisposto dai Carabinieri su impulso del Comando Provinciale di Napoli.

Dalla costa ai monti, passando per le piazze e le aree maggiormente interessate dal flusso turistico, l’Arma ha rafforzato la presenza sul territorio con servizi in uniforme e in borghese, pattuglie motociclistiche, servizi appiedati e controlli dinamici, con l’obiettivo di prevenire reati predatori, comportamenti pericolosi e situazioni di criticità legate al particolare afflusso di persone.

Nel cuore di Sorrento l’attenzione sarà massima per tutta la giornata. Dalle prime ore del mattino fino a notte inoltrata, i Carabinieri garantiranno una presenza costante nelle strade e nelle piazze del centro, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate da turisti italiani e stranieri.

Le pattuglie a piedi consentiranno ai militari di raggiungere anche i vicoli più stretti del centro storico, assicurando una presenza capillare e al tempo stesso vicina a cittadini e visitatori.

A supporto del dispositivo saranno impiegati anche i motociclisti dell’Arma, impegnati lungo la Penisola Sorrentina e in particolare nei collegamenti tra Sorrento, Meta e gli altri comuni costieri, per garantire rapidità di intervento e un controllo più dinamico della viabilità.

Particolare attenzione sarà riservata alle località balneari. Tra le spiagge di Meta e Vico Equense, i Carabinieri intensificheranno i servizi di controllo con pattuglie sia in uniforme sia in abiti civili.

Il dispositivo non riguarderà soltanto gli arenili: i militari saranno impegnati anche nei pressi dei parcheggi, delle stazioni ferroviarie e delle relative banchine, aree considerate particolarmente sensibili durante le giornate di massimo afflusso.

L’obiettivo è soprattutto quello di prevenire furti, danneggiamenti e altri reati predatori, intercettando sul nascere eventuali situazioni di illegalità.

Controlli rafforzati anche sul Monte Faito, meta particolarmente frequentata da chi sceglie di trascorrere il Ferragosto lontano dal litorale.

L’attenzione dei Carabinieri sarà rivolta in particolare alla prevenzione degli incendi e al rispetto delle prescrizioni previste nelle aree boschive.

Massima attenzione, dunque, verso l’eventuale accensione di fuochi e barbecue abusivi, condotte che, in condizioni di particolare affollamento e temperature elevate, possono trasformarsi in un serio pericolo per il patrimonio boschivo e per la sicurezza delle persone.

Massimo impegno dell’Arma anche sull’isola di Capri, dove il Ferragosto coincide con uno dei momenti di maggiore pressione turistica dell’anno.

Su un territorio di appena una decina di chilometri quadrati, a fronte di circa 12mila residenti stabili, in questi giorni il flusso complessivo di visitatori può raggiungere picchi di decine di migliaia di presenze.

Per fronteggiare l’eccezionale afflusso è stato predisposto un dispositivo dinamico e calibrato sulle caratteristiche dell’isola, capace di garantire sicurezza senza appesantire la mobilità in un territorio caratterizzato da spazi particolarmente ridotti e da un delicato equilibrio ambientale.

In mare sarà operativo il battello pneumatico dei Carabinieri CC402, impegnato nel controllo del traffico diportistico e nella vigilanza a tutela dei numerosi bagnanti.

A terra, invece, i militari presidieranno le aree del porto e del centro storico, anche attraverso l’impiego di mezzi elettrici e biciclette a pedalata assistita, strumenti che consentono di muoversi rapidamente tra la folla e raggiungere le zone più difficili da percorrere con i tradizionali mezzi.

Nei punti maggiormente frequentati e simbolici dell’isola, dalla Piazzetta ai Giardini di Augusto, saranno inoltre garantiti servizi appiedati, rafforzati proprio in occasione del Ferragosto.

Ad Anacapri saranno operative le biciclette elettriche dell’Arma, mentre sull’intero territorio isolano saranno assicurati servizi di prevenzione e controllo modulati in base all’andamento delle presenze.

Il dispositivo messo in campo dai Carabinieri punta dunque a coprire l’intero territorio: dalle strade di Napoli alle spiagge della Penisola Sorrentina, dai centri storici ai porti, dalle stazioni ferroviarie al mare, fino alle aree montane del Monte Faito e all’isola di Capri.

Un’azione preventiva che mira non soltanto a contrastare eventuali fenomeni criminali, ma anche a garantire una presenza rassicurante e costante dell’Arma in una delle aree della Campania maggiormente interessate dal turismo nazionale e internazionale.

Motociclisti, pattuglie appiedate, servizi in uniforme e in borghese, biciclette elettriche e il battello dei Carabinieri costituiranno così una rete di controllo articolata, pronta ad adattarsi alle esigenze del territorio e all’andamento dei flussi. Dalle piazze di Napoli alle spiagge della Penisola Sorrentina, dai porti alle isole, dal lungomare alle vette del Monte Faito: un Ferragosto di festa, ma anche di prevenzione e sicurezza.

L’obiettivo è uno solo: garantire che il Ferragosto possa essere vissuto in sicurezza, tutelando residenti, lavoratori e migliaia di turisti che hanno scelto Napoli e la sua provincia per trascorrere le proprie vacanze.













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