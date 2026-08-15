Campi Flegrei, salgono a 3.103 gli sfollati dopo il sisma

Da
redazione
-
0
Un momento della manifestazione dei cittadini di Pozzuoli contro la gestione dell'emergenza bradisismo, 4 agosto 2026. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica è sfociata nel blocco dello scalo marittimo. Il corteo, partito con centinaia di persone e cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area portuale riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e a occupare la banchina principale. ANSA/ FELICE DE MARTINO
Condividi
Visite: 54
44 Visite

Sono 3.103 le persone che nel Comune di Pozzuoli hanno dovuto lasciare le loro case a seguito della scossa del 31 luglio scorso.

Il sindaco Luigi Manzoni ha adottato 270 ordinanze di sgombero/interdizione che riguardano 1.222 nuclei familiari. Degli oltre 3.100 sfollati 2.960 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 presso strutture alberghiere e 54 al Palatrincone.

E’ quanto emerso dalla riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi attivato la sera del sisma dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e che continua a monitorare la situazione in stretta sinergia con il dipartimento della Protezione civile, la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco e i sindaci del territorio.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore