Campi Flegrei, salgono a 3.103 gli sfollati dopo il sisma

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Sono 3.103 le persone che nel Comune di Pozzuoli hanno dovuto lasciare le loro case a seguito della scossa del 31 luglio scorso.

Il sindaco Luigi Manzoni ha adottato 270 ordinanze di sgombero/interdizione che riguardano 1.222 nuclei familiari. Degli oltre 3.100 sfollati 2.960 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 presso strutture alberghiere e 54 al Palatrincone.

E’ quanto emerso dalla riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi attivato la sera del sisma dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e che continua a monitorare la situazione in stretta sinergia con il dipartimento della Protezione civile, la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco e i sindaci del territorio.













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