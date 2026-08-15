Trump show a un comizio: “Presto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio degli Usa”

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato nuove minacce all’Iran, sostenendo l’ipotesi di poter annettere lo Stretto di Hormuz, il canale da cui, prima della guerra, passava fino a un quinto del traffico commerciale globale di petrolio e gas. “Molto presto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti”, ha annunciato durante un comizio elettorale a Nassau County, nello Stato di New York, senza però aggiungere dettagli. Secca la replica di Teheran: “Hormuz è stato, è, e sarà sempre iraniano, non si conquista con un tweet”.
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