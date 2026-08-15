Jason Arday trovato morto a Londra: si era dimesso da Cambridge per un plagio

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Londra si sveglia sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Jason Arday. L’accademico britannico di 41 anni è stato trovato privo di sensi nel pomeriggio di oggi all’interno di un’abitazione a Battersea, nella zona sud della capitale. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Un portavoce della Metropolitan Police ha dichiarato che il decesso è attualmente trattato come “inaspettato“, ma al momento non vi sono elementi che facciano pensare a cause sospette o all’intervento di terzi.

La figura di Arday aveva conquistato i riflettori delle cronache internazionali nel 2023, quando era diventato il più giovane professore di colore ad aggiudicarsi una cattedra nella prestigiosa Università di Cambridge, ricoprendo il ruolo di docente di sociologia dell’educazione. Tuttavia, la sua brillante carriera si era improvvisamente arrestata la scorsa settimana con le sue dimissioni.

La decisione era giunta a margine di un travolgente scandalo originato da diverse segnalazioni: Arday era stato accusato di aver plagiato la propria tesi di dottorato conseguita presso la Liverpool John Moores University. Nel vortice delle verifiche erano finiti anche altri dettagli controversi del suo passato, come presunti dubbi su straordinarie imprese benefiche e sportive da lui rivendicate.













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