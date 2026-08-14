Marano e Izzo, la forza della memoria giornalistica contro il ritorno dell’illegalità

La libertà di stampa, intesa nella sua accezione più pura e svincolata da qualsiasi condizionamento esterno, rappresenta il pilastro fondamentale della legalità e della democrazia. Attraverso la narrazione dei fatti, sia ordinari che anomali, il giornalismo esercita una funzione di controllo capillare, blindando l’onestà del singolo cittadino contro le derive illegali di natura socio-politica e amministrativa. In questo contesto, la cronaca non è semplice resoconto, ma strumento di prevenzione e tutela del bene comune.Tale ruolo assume una rilevanza ancora più cruciale quando la comunità è ferita da una storia di instabilità istituzionale, come nel caso specifico di un’assemblea comunale sciolta cinque volte a causa di infiltrazioni camorristiche. In un scenario di tale gravità, la figura del giornalista si trasforma in traghettatore consapevole, capace di guidare l’amministrazione verso una stabilità duratura, almeno quanto la legislatura quinquennale, allontanando definitivamente lo spettro del ritorno alla illegalità organizzata. La narrazione diventa così un antidoto alla recidiva amministrativa, offrendo trasparenza e chiarezza in un territorio storicamente compromesso.Non vi è quindi alcun conflitto di interessi, né rischio di parzialità, se la gestione politica e amministrativa fa tesoro dell’esperienza giornalistica pregressa. L’acquisizione di competenze derivanti da anni di inchieste, denunce e profonda conoscenza del territorio e della sua comunità costituisce un patrimonio di valore inestimabile. Integrare questa sensibilità informativa nei processi decisionali non indebolisce la democrazia, ma la rafforza, garantendo che le istituzioni operino sotto la luce costante di una società vigile e informata.Michele Izzo