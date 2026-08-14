Marano, incidente grave tra Castel Belvedere e la Rotonda Maradona: scooter contro auto, conducente in codice rosso

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Grave incidente stradale nel tratto compreso tra via Castel Belvedere e la Rotonda Maradona, a Marano. Per cause ancora da accertare, uno scooter si è scontrato con un’autovettura.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno provveduto al trasferimento del ferito in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale di Marano, impegnata nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Saranno gli elementi raccolti durante i rilievi, insieme alle testimonianze e agli eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona, a chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità dei conducenti.













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