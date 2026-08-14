Campi Flegrei, Manzoni: “Confronto costante con cittadini e categorie produttive. Faremo sentire ovunque la voce di Pozzuoli”

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“Le priorità assolute della nostra Amministrazione, in questa fase di crisi, sono le istanze dei cittadini e delle attività commerciali di Pozzuoli. Siamo impegnati quotidianamente a raccogliere, affrontare e rappresentare ogni richiesta che ci viene sottoposta dai residenti, anche quando le soluzioni non sono di diretta competenza del Comune”. È quanto afferma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, impegnato nella gestione crisi bradisismica che ha colpito la città dopo la forte scossa di terremoto, del 31 luglio scorso, di magnitudo 4.7.

“In questi giorni – sottolinea Manzoni – abbiamo lavorato a stretto contatto con i rappresentanti delle attività produttive, individuando insieme le azioni da mettere in campo, sia sul piano legislativo attraverso gli emendamenti al decreto, sia sotto il profilo organizzativo e programmatico. Le proposte avanzate dal mondo produttivo coincidono pienamente con la linea dell’amministrazione e per questo siamo determinati a rappresentarle in ogni sede possibile. Non ci limiteremo a chiedere ciò che rientra nelle competenze del Comune ma saremo parte attiva nel sollecitare tutti quei provvedimenti che possono consentire a cittadini, lavoratori e commercianti di affrontare questa fase e ripartire. Saremo in prima linea, perché Pozzuoli ha bisogno di risposte concrete e non può essere lasciata sola. Porteremo la voce di Pozzuoli ovunque e pretenderemo risposte adeguate a ogni tavolo. È questo il nostro impegno”. Conclude il sindaco.













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