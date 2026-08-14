FI: Silvestro, grande dolore per la scomparsa Paolo Falco

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 37
16 Visite
“Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa dell’avvocato Paolo Falco, segretario cittadino di Forza Italia a Caserta. Se n’è andato un amico e un uomo perbene, che aveva scelto di mettersi al servizio della sua città raccogliendo l’eredità morale e politica del padre, l’indimenticato sindaco Luigi Falco. In queste ore di profondo sgomento desidero esprimere, anche a nome di Forza Italia, la mia più sentita vicinanza alla famiglia Falco e a tutta la comunità casertana”. Lo dichiara il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia Napoli.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore