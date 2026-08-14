Pozzuoli, viaggi pagati ma prenotazioni inesistenti: la denuncia di numerosi clienti

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Gentile Direttore,

Le scrivo per portare all’attenzione dei suoi lettori una vicenda che coinvolge circa un centinaio di persone, tutte vittime della stessa situazione.

Ho pagato 3.980 euro per il mio viaggio di nozze, programmato per il 31 agosto 2026. Dopo aver saldato l’intero importo, ho scoperto, verificando direttamente con compagnie aeree, strutture ricettive e compagnia di navigazione, che le prenotazioni indicate come effettuate e pagate non risultavano né prenotate né saldate.

Ho già presentato denuncia alle autorità competenti. Insieme a me, numerosi altri clienti stanno cercando di far emergere quanto accaduto e di tutelare i propri diritti.

Chiedo quindi al vostro giornale di dare voce a questa vicenda, affinché la nostra denuncia possa essere conosciuta e possano essere individuate eventuali altre persone coinvolte.

Dietro questa storia ci sono risparmi, sacrifici e, nel mio caso, il sogno del viaggio di nozze, che oggi rischia di trasformarsi in un incubo.

Cordiali saluti.













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