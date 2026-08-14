Pizzo di Ferragosto, arrestato il ras del Rione Berlingieri

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Appena scarcerato, Antonio Feldi, detto “Tony Tufano”, sarebbe tornato subito alla carica. Il 6 agosto aveva lasciato il carcere dopo due anni: pochi giorni dopo, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato in un panificio del Rione Berlingieri chiedendo il “pizzo” di Ferragosto, arrivando a minacciare il titolare con una pistola.

Quando è tornato per riscuotere, però, ha trovato ad attenderlo la Polizia: arrestato in flagranza per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Solo due settimane prima, nello stesso esercizio, era stato arrestato un altro presunto estorsore, Vincenzo De Cicco, “Masaniello”. Nel Rione Berlingieri resta alta la tensione criminale, dopo la recente “stesa” durante la notte bianca.













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