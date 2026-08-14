Selvaggia Lucarelli: «Su Sigfrido Ranucci ho sempre avuto molte riserve. Umane e professionali»

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Anche Selvaggia Lucarelli interviene sul caso Ranucci-Lavitola ricordando quello che le successe due anni fa quando era presente alla presentazione dei palinsesti Rai, come giurata di Ballando con le Stelle. «Un’ultima ruota del carro», sottolinea lei, ma ricorda che in quel periodo ci fu una sorta di protesta di Sigfrido Ranucci contro il presunto depotenziamento di Report. Presente all’evento unicamente in qualità di componente del cast del programma di Carlucci, la firma del Fatto Quotidiano fu interpellata da un cronista sulla vicenda del conduttore di Report, ma preferì non commentare.

«Nei giorni seguenti quel video fu rilanciato sui social, ci fu persino chi- tra i giornalisti- mi chiese conto di quella mancata risposta, qualcuno parlò di “gelo”, insomma, fui accusata di poco coraggio», spiega Lucarelli. Ma sottolinea perché all’epoca non commentò: «perché su Sigfrido Ranucci ho sempre avuto molte riserve. Umane e professionali».

Le ombre sulle dinamiche redazionali

La ricostruzione di Lucarelli si sposta sul 2019 e sulle confidenze di una collega coinvolta in una relazione con il giornalista, dalla quale sarebbero emerse criticità legate alla gestione delle risorse umane e alle collaborazioni all’interno della redazione di Report. Un approccio alla sfera privata descritto, secondo la testimonianza, anche all’interno dell’autobiografia dello stesso Ranucci “La scelta”. Un contesto nel quale si inserisce il ruolo di una donna citata da Lucarelli. Una proveniente dall’ambiente CISL, che potrebbe aver avuto un ruolo come fonte per l’inchiesta di Report del 2020 intitolata “Gli insindacabili”.

Nel post sul blog di Lucarelli sarebbero citati riscontri fotografici del settembre 2020 (Premio Colalucci) che di questa donna Ranucci, ricordando che i due si conoscevano già dal 2019, un personaggio che potrebbe incrociarsi sul libro “romanzato” di Ranucci.

L’auto-recensione su Amazon

Selvaggia, oltre a una critica sullo stile Report e i metodi roboanti per annunciare servizi che si rivelano poi deboli, ricorda con uno screenshot una recensione entusiastica a 5 stelle apparsa su Amazon per il libro “La scelta”, firmata a testo con il nome “Emilio Cresci”, ma pubblicata dall’account registrato proprio a nome “Sigfrido Ranucci”. La recensione è stata successivamente rimossa, ma l’episodio viene citato come un esempio di “mitomania” o narcisismo, commentato da colleghi ed ex collaboratori della redazione.













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