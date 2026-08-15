Marano, scuole alle porte, lavori Enel e strade in parte da rifare: il maxi piano da 1,5 milioni slitta a settembre?

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Gentile direttore, il Comune di Marano pensa davvero di prendere in giro i cittadini?

Tra non molto ricominceranno le scuole e le strade della città sono ancora piene di buche. I lavori di rifacimento delle carreggiate, che avrebbero dovuto essere già iniziati, non sembrano ancora partire. E il tempo passa.

Con la riapertura delle scuole aumenteranno il traffico, gli spostamenti e soprattutto i disagi per le famiglie. È legittimo, quindi, chiedersi quando il Comune intenda intervenire concretamente.

La situazione è resa ancora più difficile dai numerosi cantieri che interessano le strade cittadine. Alcuni interventi sono infatti legati ai lavori di Enel, ancora in corso in diversi tratti. Ma, una volta completati questi interventi, dovrebbe partire anche il piano di manutenzione straordinaria del Comune, per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, destinato a interessare gran parte del territorio.

La domanda dei cittadini è semplice: quando inizieranno davvero questi lavori?

Perché se l’intervento comunale dovesse slittare fino a settembre, il rischio è di arrivare alla riapertura delle scuole con una viabilità ancora problematica e con molte delle strade più dissestate che aspettano di essere sistemate. I cittadini chiedono soltanto una cosa: tempi certi e informazioni chiare.

La risposta della redazione

La preoccupazione espressa dal cittadino è comprensibile, ma è utile fare una distinzione.

In questo momento, infatti, una parte dei lavori sulle strade di Marano non dipende direttamente dal Comune: sono ancora in corso interventi effettuati da Enel, con cantieri che interessano diversi tratti della viabilità cittadina.

Il problema è che, una volta conclusi gli interventi di Enel, dovrebbero partire i lavori programmati direttamente dal Comune. Si tratta di un intervento ben più ampio, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro, destinato al rifacimento e alla manutenzione di numerose strade del territorio.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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