Europei atletica, doppio oro Italia: Stano e Fiorini da record nella maratona di marcia. Italia al top nel medagliere

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Stano e Fiorini da record nella maratona di marcia

Il campione olimpico e mondiale trionfa tra gli uomini in 2h56:49, nuovo record europeo, mentre la 21enne azzurra domina la gara femminile in 3h15:11, stabilendo il primo record mondiale. Nella mezza maratona argento per Fortunato e Mihai, bronzo per Cosi. Finisce al quinto posto Antonella Palmisano, oro europeo uscente.

Italia d’oro agli Europei di atletica di Birmingham: Massimo Stano e Sofia Fiorini conquistano due medaglie d’oro nella maratona di marcia e firmano due risultati da record. Il campione olimpico e mondiale trionfa tra gli uomini in 2h56:49, nuovo record europeo, mentre la 21enne azzurra domina la gara femminile in 3h15:11, stabilendo il primo record mondiale ufficiale sulla nuova distanza dei 42,195 chilometri.