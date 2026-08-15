Marano, avviata campagna antincendio boschivo: ad oggi 112 contravvenzioni

Con Ordinanza Commissariale n. 39/2026 si è avviata la campagna antincendio boschivo-estate 2026.

Al tutt’oggi sono stati elevati 112 verbali di contestazione per mancata pulizia dei fondi. Contestualmente anche con l’impiego di auto civetta e personale in personale in abiti borghesi sono stati predisposti servizi di controllo del territorio, sia per gli sversamenti riferiti al progetto Terra dei Fuochi sia per l’incivile abbandono di rifiuti urbani, nonché anche per contrastare comportamenti pericolosi introdotti dalle novità del Codice della Strada (guida con cellulare con ritiro e sospensione breve della patente). In due giorni di particolare pattugliamento sono state ritirate 8 patenti che verranno trasmesse in Prefettura per il provvedimento di sospensione. Il lavoro con queste modalità di controllo sta risultando più utile ed efficace. In collaborazione poi con l’Ufficio Ambiente sono sottoposte a controllo anche le aree di bonifica delle zone periferiche oggetto di maggiori sversamenti e quelle in zona PIP particolarmente “gradite” agli incivili contravventori.

Il prefetto Cardellicchio che segue costantemente l’impiego degli uomini e delle donne in servizio nel ringraziare il personale della Polizia Municioale e tutto il personale comunale al lavoro anche nei giorni di festa auspica che ai dovuti controlli si unisca un sempre più aumentato senso civico e di comunità per avere tutti una migliore qualità di vita ed una città migliore.

Nota commissione straordinaria