ATLETICA, FERRAGOSTO DA SOGNO PER L’ITALIA: PRIMA NEL MEDAGLIERE

Un Ferragosto di gloria: l’Italia, tra sessione mattutina e serale, conquista un bottino di sette medaglie (tre ori, due argenti e due bronzi). Mai, in una singola giornata di Europei, ne erano arrivate così tante. Al massimo, l’8 giugno 2024, all’Olimpico di Roma, ne erano state vinte sei. Santa marcia, come sempre, con i suoi due titoli, i suoi due secondi e un terzo posto. Ma anche santo triplo: dopo il successo di Dariya Derkach, ecco quello di Andy Diaz con un 18.15 da urlo, accompagnato dal bronzo di Andrea Dallavalle.

Tutto ciò significa che gli azzurri, quando al termine manca una sola giornata di gare, con in palio dieci dei cinquanta titoli complessivi, guidano medagliere e classifica a punti. In entrambe le situazioni davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. Da stropicciarsi gli occhi. Il computo, al momento, nel primo caso parla di 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi, per un totale quindi di 17 medaglie. I sudditi di Sua Maestà, col colpo di coda serale delle due 4×100, si attestano a 6-5-1 (12 medaglie). Più lontane ci sono Germania (4-7-4), Paesi Bassi (4-3-5) e Norvegia (4-0-2). Sono 25 i Paesi presenti. Nella classica a punti, che tiene conto dei piazzamenti dal 1° all’8° posto di tutte le gare, gli azzurri – grazie a 36 finalisti – sono a quota 179. La Gran Bretagna, seconda, è a 153,5. La Germania, terza, a 142. I Paesi Bassi, quarti, a 117. E la Francia, quinta, a 113. In questo caso le Nazioni in graduatoria sono 34.