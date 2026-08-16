ATLETICA, FERRAGOSTO DA SOGNO PER L’ITALIA: PRIMA NEL MEDAGLIERE

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Tutto ciò significa che gli azzurri, quando al termine manca una sola giornata di gare, con in palio dieci dei cinquanta titoli complessivi, guidano medagliere e classifica a punti. In entrambe le situazioni davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. Da stropicciarsi gli occhi. Il computo, al momento, nel primo caso parla di 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi, per un totale quindi di 17 medaglie. I sudditi di Sua Maestà, col colpo di coda serale delle due 4×100, si attestano a 6-5-1 (12 medaglie). Più lontane ci sono Germania (4-7-4), Paesi Bassi (4-3-5) e Norvegia (4-0-2). Sono 25 i Paesi presenti. Nella classica a punti, che tiene conto dei piazzamenti dal 1° all’8° posto di tutte le gare, gli azzurri – grazie a 36 finalisti – sono a quota 179. La Gran Bretagna, seconda, è a 153,5. La Germania, terza, a 142. I Paesi Bassi, quarti, a 117. E la Francia, quinta, a 113. In questo caso le Nazioni in graduatoria sono 34.