Campi Flegrei, auto e tendoni la nuova normalità degli sfollati del terremoto

Condividi

Visite: 65

118 Visite

C’è chi vive sotto i gazebo della Protezione civile sul lungomare di Pozzuoli, c’è chi dorme in auto. È la realtà che stanno vivendo i cittadini colpiti dalla scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4,7. Al Palatrincone hanno trovato riparo in molti: due grandi tende accolgono donazioni, dai vestiti ai generi alimentari, per chi ha bisogno. Anna e Bruno dormono in auto da due settimane, un altro cittadino ha paura di tornare nella sua dimora.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti