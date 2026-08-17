Bimba con embrione congelato, altre due coppie chiedono notizie

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Si recherà domani all’ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e, soprattutto, l’esatta collocazione dei loro embrioni, la coppia che nel giugno 2025, dopo avere avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro.

Sulla vicenda è in corso una indagine del Nas e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose.

Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbiano fatto i loro embrioni.













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