Terremoto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.6: continua l’emergenza

Condividi

Visite: 19

16 Visite

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata al largo delle coste dell’Indonesia alle 2:46 (ora italiana), secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Non è stato diramato alcun allarme tsunami.

La scossa si inserisce nella lunga sequenza di terremoti che sta interessando l’Indonesia dopo il devastante sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito la provincia di Nusa Tenggara Orientale, sull’isola di Flores. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 53 persone, mentre oltre 130 sono rimaste ferite.

La situazione resta particolarmente difficile nelle aree più vicine all’epicentro. Le squadre di soccorso continuano a cercare eventuali superstiti sotto le macerie, mentre frane e danni alle infrastrutture complicano gli spostamenti e le operazioni di emergenza. Circa 5.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trovare riparo in strutture temporanee













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti