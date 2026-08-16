Campi Flegrei, Tir verso il porto di Pozzuoli e verifiche sugli edifici a rischio: domani tavolo in Prefettura

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Due sopralluoghi negli edifici prospicienti a via Roma e Via Fasano, a Pozzuoli, pericolanti dopo la scossa del 31 luglio, saranno eseguiti oggi e domani.

L’obiettivo è quello di accelerare i lavori di messa in sicurezza per consentire il transito dei mezzi pesanti diretti al porto per l’imbarco a Ischia e Procida, attualmente interdetto.

Ne dà notizia la prefettura di Napoli.

Lo stato dei due stabili che affacciamo su due importanti strade dell’area portuale ha indotto il sindaco a disporre l’interdizione al traffico dei mezzi con una portata superiore alle 3,5 tonnellate, ora dirottati nello scalo napoletano di Porta di Massa. Una soluzione che ha provocato la protesta degli autotrasportatori, che hanno proclamato lo stato di agitazione e chiesto la revoca o la rimodulazione dell’ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli.

Gli stessi autotrasportati hanno sollecitato un intervento del prefetto Michele di Bari e una riunione urgente del tavolo di monitoraggio, già fissata per domani pomeriggio a Napoli.













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