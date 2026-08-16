West Nile, tanti casi in città. Il Comune di Qualiano alza l’attenzione: appello ai cittadini

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 563
42 Visite

Massima attenzione a Qualiano dopo la segnalazione di alcuni casi di virus West Nile tra i cittadini. L’Amministrazione comunale è in contatto con le autorità sanitarie per seguire l’evoluzione della situazione e monitorare le condizioni delle persone colpite.

Il sindaco Raffaele De Leonardis invita la cittadinanza a non sottovalutare il rischio e a mettere in pratica le principali misure di prevenzione contro le zanzare.

«La prevenzione è fondamentale: invito tutti a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie», afferma il primo cittadino.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore