West Nile, tanti casi in città. Il Comune di Qualiano alza l’attenzione: appello ai cittadini

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Massima attenzione a Qualiano dopo la segnalazione di alcuni casi di virus West Nile tra i cittadini. L’Amministrazione comunale è in contatto con le autorità sanitarie per seguire l’evoluzione della situazione e monitorare le condizioni delle persone colpite.
Il sindaco Raffaele De Leonardis invita la cittadinanza a non sottovalutare il rischio e a mettere in pratica le principali misure di prevenzione contro le zanzare.
«La prevenzione è fondamentale: invito tutti a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie», afferma il primo cittadino.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews