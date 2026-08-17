Sold out per concerto di Ferragosto all’alba sulla terrazza di Sant’Antonio a Posillipo. Protagonisti Veronica Simioli (talentuosa cantante maranese) e Mario Maglione

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Nato da un’idea dell’assessora al Turismo Teresa Armato e sostenuto e promosso dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il concerto di Ferragosto all’alba sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo è stato accolto, per il terzo anno consecutivo, dall’entusiasmo di un pubblico che ha fatto registrare sold out in platea e ha affollato anche le curve più alte che danno l’affaccio sulla terrazza.

Seguire la magia delle note mentre sorge il sole, commenta Armato, “è un modo per sottolineare la grande tradizione musicale napoletana ma anche la capacità di innovare: per questa alba abbiamo voluto mettere insieme Mario Maglione, un grande artista della nostra tradizione, con Veronica Simioli, talentuosa artista della nuova generazione.

Maglione è stato accompagnato alla chitarra da Michele Cordova e ha aperto il concerto con Napule ca se ne va, Mandulinata a Napule, Voce e notte, Rundinella, Uocchie c’arraggiunate, Dduje Paravise, Era de maggio, O surdato n’ammurato.

Simioli invice si è esibita con Dalavier Napolitano (sax soprano), Emidio Ausiello (suggestioni percussive: suoni e colori della terra) e Ermanno Romano (chitarra classica).













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