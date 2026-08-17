Due chili di hashish e tre pistole con matricola abrasa: arrestato a Casavatore

I militari del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un cittadino italiano, incensurato, trovato in possesso di circa 15 grammi di marijuana all’interno della sua attività commerciale di ortofrutta a Napoli.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi a un box garage nella disponibilità dell’uomo, a Casavatore. Qui i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 2 chilogrammi di hashish, oltre a materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.

La perquisizione è stata successivamente estesa anche all’abitazione dell’indagato e a un ulteriore garage nella sua disponibilità. In questi locali sono state trovate tre pistole con matricola abrasa, complete di caricatori e relativo munizionamento.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Napoli Nord.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dal principio di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile di condanna.