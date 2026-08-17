Mario Roggero dal carcere: «Bossetti? Un amico. Spero di tornare a casa. Sulla grazia il Quirinale farà ciò che ritiene giusto»

L’orafo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, racconta a «La Verità» il suo primo mese nel carcere di Bollate

Mario Roggero, 72 anni, vive nel carcere di Bollate dal 17 luglio. Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Racconta al quotidiano La Verità attraverso la moglie Mariangela Sandrone (che sente ogni sera tra le 20 e le 21) come ha vissuto l’ultimo mese. La cella è di tre metri per quattro, ma lui non si rammarica: «Non mi lamento, anche perché gran parte del tempo lo passo impegnato».