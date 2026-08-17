Marano, quattro posti nella Polizia Municipale: 19 candidati, colloqui il 9 settembre

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Quattro posti disponibili nella Polizia Municipale di Marano attraverso la procedura di mobilità e 19 candidature presentate. Dopo la verifica delle domande, sono 11 i candidati ammessi, 5 quelli ammessi con riserva e 3 gli esclusi.

La procedura, gestita attraverso il portale inPA, il portale unico per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, entra ora nella fase decisiva.

Il colloquio è fissato per mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 9, quando la commissione valuterà i candidati sulla base dei criteri previsti dall’avviso.

A comporre la commissione sono il Segretario comunale, il Comandante della Polizia Municipale e il sovraordinato al personale.

L’obiettivo è coprire quattro posti nell’organico della Polizia Municipale, attraverso una procedura che consentirà all’ente di rafforzare il corpo senza ricorrere a un concorso ordinario, ma utilizzando lo strumento della mobilità tra amministrazioni.

Dopo la selezione delle candidature, sarà dunque il colloquio del 9 settembre a definire la graduatoria e i quattro profili destinati a entrare nell’organico della Polizia Municipale di Marano.













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