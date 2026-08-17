Il calciatore del Cagliari Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente in piscina

Da
redazione
-
0
L'attaccante del Cagliari Yael Trepy durante la partita di Coppa Italia Cagliari -Arezzo, Cagliari 14 agosto 2026. //Cagliari forward Yael Trepy during Coppa Italia soccer match,Cagliari vs Arezzo in Cagliari, Italy, 14 August 2026. Cagliari forward Yael Trepy is in intensive care at the Santissima Annunziata Hospital in Sassari after nearly drowning yesterday afternoon in the pool of a villa in the Costa Smeralda area. ANSA/FABIO MURRU
Condividi
Visite: 24
69 Visite

Il calciatore francese del Cagliari Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa di un incidente in una piscina privata in Costa Smeralda, nel nord-est della Sardegna. Il ricovero è stato confermato dalla società. Secondo alcuni giornali domenica pomeriggio Trepy, che non saprebbe nuotare, si è trovato in difficoltà perché era finito nella zona della vasca in cui l’acqua è più profonda. È stato tirato fuori dall’acqua e una volta chiamato il 118 è stato portato con l’elisoccorso a Sassari, dove è stato intubato per difficoltà respiratorie.

Trepy ha 20 anni, è stato acquistato dal Cagliari nel 2022 e fa l’attaccante. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione, giocando otto partite e facendo un gol. Venerdì aveva giocato come titolare nella prima partita ufficiale del Cagliari di questa nuova stagione, in cui la squadra ha battuto 1-0 l’Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia, il secondo trofeo calcistico più importante in Italia.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore