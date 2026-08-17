Il calciatore del Cagliari Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente in piscina

Condividi

Visite: 24

69 Visite

Il calciatore francese del Cagliari Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa di un incidente in una piscina privata in Costa Smeralda, nel nord-est della Sardegna. Il ricovero è stato confermato dalla società. Secondo alcuni giornali domenica pomeriggio Trepy, che non saprebbe nuotare, si è trovato in difficoltà perché era finito nella zona della vasca in cui l’acqua è più profonda. È stato tirato fuori dall’acqua e una volta chiamato il 118 è stato portato con l’elisoccorso a Sassari, dove è stato intubato per difficoltà respiratorie.

Trepy ha 20 anni, è stato acquistato dal Cagliari nel 2022 e fa l’attaccante. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione, giocando otto partite e facendo un gol. Venerdì aveva giocato come titolare nella prima partita ufficiale del Cagliari di questa nuova stagione, in cui la squadra ha battuto 1-0 l’Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia, il secondo trofeo calcistico più importante in Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti